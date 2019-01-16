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Тарас Юрик: «Тернопільські представники медведчуківської «За життя» виступили проти української церкви»

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Україна торжествує! Єдина православна церква, про яку століттями мріяли покоління українців, стала реальністю. Здійснилося те, що донедавна вважалося фантастичним і нереальним.

Ця подія, звісно, стала лідером у вітчизняному медіа-просторі останніх тижнів. Про це говорять повсюди — від високих трибун до комунальних кухонь. І в контексті Томосу підкреслюється чимала заслуга у його здобутті Президента України Петра Порошенка.

Та, звісно, подобається це далеко не всім. П’ята колона нашої держави на чолі з медведчуками і рабіновичами робить все можливе і неможливе аби применшити роль Томосу в розбудові незалежної і процвітаючої України, якою її хоче бачити кожен добропорядний громадянин. Питання Томосу намагаються заполітизувати і навіть криміналізувати, проте без особливого успіху.

Аби догодити своїм «вождям», активізувалися і їх місцеві посіпаки. В інтерв’ю інтернет-порталу «Тернополяни» так званий «очільник обласного осередку одіозної партії «За життя» Олександр Кравчук «посіває» гнівними тирадами.

Мовляв, це і «пряме втручання законодавчої влади в релігійні питання», і «пряме порушення Конституції», і «прямий шлях до релігійного конфлікту».  Словом, стандартний набір, яким кремлівські боти засипали нині українські медіаресурси.

– Українці — мудрий народ, і можуть відділити зерна правди та справедливості від брудної полови, – прокоментував ситуацію голова обласної організації БПП «Солідарність» Тарас Юрик. – Українську православну церкву вже визнало світове православ’я, ми отримали Томос від материнської церкви, провели незалежний Собор і маємо митрополита Епіфанія. Отож, будь-які словесні масиви на цю тему є нічим іншим, як струшуванням повітря. Тернопільські представники медведчуківської «За життя» виступили проти української православної церкви. Інакше це ніяк не назвеш…

Звісно, що тому Кравчуку і йому подібним було б вигідніше, коли б і українська армія була бездіяльна та замість того, щоб давати гідну відсіч ворогу в Донбасі, просто спостерігала, як кремлівська юрба окуповує нашу країну. Чи українську мову й далі «зливали» б на вітчизняних теле- та радіоефірах. Але ні, зась, у нас інший шлях — геть від Москви! А всіляким недолугим кравчукам місцевого розливу завжди можна нагадати, що за бажанням маршрут відомий: «Чумайдан, вакзал, Расєя!»

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