На Тернопільщині виправдали експрокурора через недотримання процедури збирання доказів

Гусятинський райсуд Тернопільської області виправдав колишнього керівника Чортківської прокуратури Олега Рекуша.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 11 жовтня.

Очільник прокуратури звинувачувався в отримання 5000 гривень неправомірної вигоди від підлеглого під приводом передачі працівникам Генеральної прокуратури, які у березні 2017-го приїздили з перевіркою.

Заяву про злочин прокурор Роман Маржан подав ще у листопаді 2016-го, коли керівництво вимагало в нього 5 тисяч гривень до Дня працівників прокуратури. Потім була передача ще двох пляшок віскі і 8 тисяч гривень в якості подарунків перед Новим роком. Однак ці епізоди до обвинувального акту не ввійшли, тому що правоохоронці засумнівалися у можливості це довести, бо слідчі не вилучили ті кошти.

Обвинувачений провину не визнавав і стверджував, що підлеглий скоїв щодо нього провокацію. Начебто заявник сам схиляв розмову до підкупу перевіряючих із ГПУ. Ще коли він тільки очолив прокуратуру, то підлегеглий йому похвалися, бо був незаконно звільнений та через суд поновився, за що начебто дав хабара суддям Львівського апеляційного адміністративного суду. За версією обвинуваченого, він отримував у працівників прокуратури статистичні показники роботи і у заявника взяв папірець, а не гроші.

Після затримання прокурора гроші вилучили із підсобки, якою користувалась прибиральниця прокуратури. Гроші в торбинці лежали на шафі. Приміщення не закривалося. На руках підозрюваного знайшли слідчи хімічної речовини, якою обробляли купюри.

У грудні 2017 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія застосувала стягнення до керівника Чортківської прокуратури і його заступника у вигляді звільнення. Комісія брала до уваги протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, в яких зафісовано , що Рекуш і його заступник неодноразово схиляли підлеглого до передачі грошей, а 30 січня 2017 близько 11 год. 09 хв. в службовому кабінеті заступника керівника Чортківської місцевої прокуратури Маржан передав заступнику Рекуша 1000 гривень; 22 березня 2017 близько 9 години 22 хвилини у приміщенні прокуратури Маржан передав Рекушу 5000 грн.

Причиною виправдання стало те, що прокурор, який представляв обвинувачення щодо Рекуша, не надав ні суду, ні стороні захисту судових ухвал, на підставі яких проведилися НСРД.

Протоколи НСРД з додатками направлені прокурору пізніше, ніж через 24 години з моменту завершення слідчих дій. Одна слідча дія задокументована протоколом тільки через 8 днів після проведення. Також у протоколах не відображено інформації про осіб, залучених до проведення аудіо- відеоспостереження, відсутні протоколи щодо вручення заявнику технічних засобів для ауді- відеоспостереження.

Оскільки при проведенні та фіксації спеціального слідчого експерименту допущено істотні порушення КПК, то протокол про результати контролю за вчиненням злочину визнано недопустимим доказом.

Під час проведення слідчої дії — обшуку — проведено також іншу слідчу дію — освідування затриманого прокурора, під час якого отримано змиви з рук. Перед початком освідування особі пред’являється постанова прокурора і пропонується добровільно пройти освідування. Але гроші та бинти зі змивами рук отримані під час проведення обшуку, що зафіксовано слідчим у протоколі обшуку. Перед відібранням змивів рук постанова прокурора про проведення освідування підозрюваному не пред`являлась, до матеріалів справи її не надано та протокол освідування особи не складався, що видно також і з відеозапису тих подій.

Недотримання процедури збирання доказів призводить до визнання їх недопустимими і вони не можуть підтверджувати вину особи.

Суд визнав недопустимими доказами відомості з протоколу обшуку приміщення Чортківської місцевої прокуратури та вилучені під час цього обшуку кошти та змиви з рук.

Решта доказів у своїй сукупності не доводили провину обвинуваченого.

Ескерівника Чортківської прокуратури звинувачували у підбурюванні до надання неправомірної вигоди і шахрайському заволодінні коштами, оскільки наміри передачі грошей комусь наверх не підтвердилися.

Двоє працівників Генпрокуратури і один начальника відділу прокуратури Тернопільської області будь-які домовленості щодо хабара заперечували. За їх словами, про покарання чортківських прокурорів взагалі не йшлося. Під час перевірки ізолятора тимчасового тримання виявили деякі недоліки, але працівникам прокуратури дозволили усунути їх до закінчення перевірки так, щоб це не відображалося у звіті.

Коли справу вже передавали до суду, вранці 29 липня 2017 водій Чортківської місцевої прокуратури, прибираючи в гаражі, виявив згорток із 5000 гривень. Це, як вважав сам викривач у цій справі, було зроблено з метою підставити його. Водій, який знайшов гроші, тоді дав показання, що гроші поклав той прокурор, який раніше подав заяву на керівника прокуратури.

У вересні 2017-го в прокуратурі Тернопільської області та в ГУНП в Тернопільській області слідчими Генеральної інспекції за участю спецпідрозділу СБУ «Альфа» проведено обшуки, в ході яких кримінальне провадження за фактом знахідки цих грошей в гаражі, було вилучено.

Виправдовуючи обвинуваченого, суд зазначив, що версія провокації злочину з боку правоохоронних органів та заявника не доведена. Сам факт знахідки в гаражі Чортківської місцевої прокуратури в липні 2017 року коштів в такому ж розмірі 5000 гривень та номіналом по 200 грн., які світились під час застосування лампи були помічені з надписом “хабар”, не є достатньою ознакою провокації.