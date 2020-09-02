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Новини Тернополя 

На Тернопільщині «виявили» 2180 гектарів земель

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У Тернопільській області «виявили» 2180 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє Голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

Це земельні ділянки, що належать державі, але через відсутність обліку усіх земель, до інвентаризації у Держгеокадастрі інформація про неї була відсутня. Тепер ці земельні ділянки буде внесено до Державного земельного кадастру, і їх можна побачити на публічній кадастровій карті, – каже чиновник.
2180 гектарів – це потенційні 11 мільйонів гривень щорічних надходжень у місцеві бюджети, якщо таку кількість землі передати в оренду через аукціон.

Це результат інвентаризації проведеної державним підприємством «Центр державного земельного кадастру», яке перемогло у тендері на проведення інвентаризації та, попри карантин, змогло завершити роботи в максимально стислі терміни.

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