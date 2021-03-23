На Тернопільщині запустили стаціонарні пункти вакцинації проти COVID-19

На Тернопільщині розпочався другий етап імунізації населення від COVID-19. З 22 березня в Україні запускають 565 стаціонарних пунктів вакцинації проти коронавірусу. В нашій області обладнано 23 таких пункти на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Для них були підготовлені медичні працівники, які пройшли спеціальне навчання.

Зокрема, перші дози вакцини були введені на базі Тернопільської міської комунальної поліклініки №1. Щеплення проводяться у спеціально обладнаному тимчасовому пункті з понеділка по п’ятницю.

“Протягом цього етапу передбачено вакцинувати близько 70 тис. працівників первинної медицини по всій країні. Першими щеплюватимуть працівників мережі первинної медицини, зокрема сімейних лікарів та їхніх помічників. Вакцинація буде відбуватися на новій платформі – у стаціонарних (тимчасових або постійних) пунктах щеплення”, – зазначила регіональний координатор кампанії з вакцинації в Тернопільській області Марія Павельєва.

Стаціонарні пункти щеплення будуть працювати в закладах охорони здоров’я. Для організації безпечного вакцинування ці кабінети щеплень обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю та забезпечені необхідною кількістю доз вакцини. Медики, які в них працюватимуть, пройшли відповідне навчання. У декількох областях такі кабінети працюють у пілотному режимі з 19 березня.

З 29 березня для вакцинації будуть відкриті ще більше ніж 2500 пунктів щеплення, які розпочнуть свою роботу в разі надходження нової партії вакцин. З моменту надходження нової партії вакцин розпочнеться запис на вакцинацію людей віком від 80 років, яких також передбачено вакцинувати в другому етапі дорожньої карти.

Також з 29 березня запланована вакцинація людей віком від 80 років, які попередньо записалися до листа очікування в додатку Дія або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Попередньо Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало мобільним групам з імунізації залучати до вакцинації проти COVID-19 організовані колективи з другого етапу, зокрема усі заклади охорони здоров’я (державні та приватні, у тому числі й аптечні).

Нагадаємо, що записатися до списку очікування на вакцинацію людям із пріоритетних груп можна за допомогою застосунку чи порталу Дія або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19. Люди старші за 80 років вже можуть записатися на вакцинацію через сімейних лікарів.

Наразі в Україні здійснюється імунізація вакциною Covishield/AstraZeneca виробництва індійського Інституту сироватки крові, 500 тис. доз якої було закуплено державним коштом. Ця вакцина ефективна та безпечна. Дозвіл на її використання дали Всесвітня організація охорони здоров’я, Велика Британія, Європейський Союз, Індія та Канада.

Усі щеплення проти COVID-19 є добровільними й безоплатними.

Достовірну інформацію про вакцинацію проти COVID-19 отримуйте на сайті vaccination.covid19.gov.ua та за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.