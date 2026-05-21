У Бережанах презентували найбільшу в Україні вишиту сорочку — встановлено національний рекорд

21 травня, у межах святкування Всесвітнього дня вишиванки, в місті Бережани на Тернопільщині презентували найбільшу в Україні вишиту сорочку. Унікальний виріб офіційно зафіксовано як національний рекорд і внесено до Єдиної Бази Рекордів України (ЄБРУ), картка рекорду — №AQ6000BR.

Ініціатором фіксації досягнення стала релокована з Краматорська громадська організація Український розмовний клуб «Файно».

Розміри рекордної вишиванки

Вишита сорочка вражає своїми масштабами та технікою виконання:

висота сорочки — 304 см

ширина — 162 см

довжина рукава — 280 см

ширина рукава — 165 см

загальна довжина вишивки (усіх смуг) — 1509 см

площа — 4,04 м²

Спільна волонтерська робота 42 майстринь

Як розповіла голова ГО Український розмовний клуб «Файно» Оксана Муравльова, вишиванку створювали вручну протягом п’яти місяців до 20-річчя Дня вишиванки. У роботі взяли участь 42 майстрині.

За основу використали незавершену вишивку покійної Орисі Чугай (1928 р.н.), яку передала її донька Любов Чугай. Вишивка виконана технікою «хрестик» і містить традиційні символи:

квіти як обереги від злого ока

ромби як символ поєднання сонця і землі, родючості

квадрати як символи миру, добробуту та достатку

Об’єднавчий мистецький проєкт

Акція зі створення рекордної вишиванки мала волонтерський характер і об’єднала різні громади та ініціативи. У процесі брали участь:

Мирослава Кленик — збір ниток

Любов Чугай — бавовняна канва

Оксана Муравльова — бавовняна основа

Галина Лещишин — організація вишивання у Будинку культури, створення пояса та коралів

Олександра Михайлович (Збараж) — виготовлення кутасів

Богдана Романишин — організація процесу у міській раді

Ірина Мигович — організація вишивання у Державному історико-архітектурному заповіднику

Ольга Поляк (Потуторах) — координація у шкільному середовищі

Окремі частини виробу збирали у єдину сорочку протягом двох діб у Бережанському будинку культури за участі студентів Бережанського фахового коледжу.

Коментар Єдиної Бази Рекордів України

Засновник ЄБРУ Станіслав Бичай відзначив символічність події та її значення для української культури, підкресливши, що День вишиванки за 20 років став світовим культурним явищем, яке об’єднує мільйони людей.

Він наголосив, що презентація найбільшої вишитої сорочки є підтвердженням актуальності свята та зростаючого інтересу до українських традицій.

📌 Рекорд офіційно внесено до Єдиної Бази Рекордів України: №AQ6000BR.