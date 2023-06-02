На тернопільських дачах затримали молодика з наркотою

33-річному тернополянину інкримінують незаконне зберігання психотропних речовин

У чоловіка під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили два пакетики із порошкоподібною речовиною.

На лінію 102 надійшло повідомлення від військовослужбовця Нацгвардії про те, шо на території дачного кооперативу, що на перехресті вулиць Київська – Тарнавського в обласному центрі патруль зупинив чоловіка, в котрого при собі були психотропні речовини. Заборонені препарати вилучено та направлено на експертизу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу. Розпочато досудове розслідування.