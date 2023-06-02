Тернопільські підприємці мають змогу отримати гранти до 90 тисяч доларів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми «Конкурентоспроможна економіка України» виділило $2 млн на гранти українському бізнесу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Зазначається, що гранти отримають підприємці, які хочуть вийти на закордонні ринки та брати участь у міжнародних торговельних заходах.

У межах програми передбачено надання близько 30 грантівобсягом від $35 000 до $90 000.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є: