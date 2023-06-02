11:28 | 2.06.2023
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Новини Тернополя 

Тернопільські підприємці мають змогу отримати гранти до 90 тисяч доларів

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми «Конкурентоспроможна економіка України» виділило $2 млн на гранти українському бізнесу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Зазначається, що гранти отримають підприємці, які хочуть вийти на закордонні ринки та брати участь у міжнародних торговельних заходах.

У межах програми передбачено надання близько 30 грантівобсягом від $35 000 до $90 000.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є:

  • інформаційні технології,
  • інжиніринг,
  • виробництво,
  • креативні індустрії та послуги.
  • Також програму відкрито до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.

Як податися на грант?

Приймання заявок триватиме до 15 вересня 2023 року поетапно з дедлайнами:

  • 25 червня (для торговельних заходів із 20 серпня 2023 року до 14 лютого 2024 року),
  • 15 вересня 2023 року (для торговельних заходів із 15 лютого 2024 року до 15 серпня 2024 року).

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