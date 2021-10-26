Найбільше поширення штаму “Дельта” виявлено у Львові і Тернополі, – секретар РНБО

Найбільше поширення нового штаму COVID-19 “Дельта” виявлено у Львові і Тернополі, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, – пише “Інтерфакс-Україна”..

“На що б я хотів звернути увагу. Про це ви, мабуть, почуєте вперше. На превеликий жаль, у п’ятницю наші вчені закінчили дослідження, і ми маємо на сьогодні підтвердження, що ті мутації, тієї “Дельти”, яка розпочалася у Великій Британії є вже на території нашої країни. Більше того, я можу зараз можу назвати ті місця, де виявлено найбільше випадків – це місто Львів, це Тернопіль, це наша західна Україна. Більше того, він (штам – ІФ) починає “залазити” до Києва”, – заявив Данілов в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV у понеділок.