Намагалася з’їсти хабар: на Львівщині викрили махінаторів із довідками для військових

ДБР разом із СБУ викрили злочинну групу серед чиновників Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військового за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що дозволяло б завершити службу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР 29 вересня.

За даними слідства, голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисяч доларів.

Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка заступника голови лікарсько-консультативної комісії.

Під час затримання посадовиця намагалася позбавитися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Проте силовики цьому завадили, а гроші вилучили. Затримано й інших учасників злочинної групи.

Під час обшуків за місцем роботи та у квартирах фігурантів вилучено документи та гроші – майже 30 тисяч доларів, понад 10,6 тисяч євро, 37 тисяч гривень та 520 злотих.

Наразі триває розслідування, встановлюються інші можливі факти зловживань.

Трьом посадовим особам повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті – покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Також готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.