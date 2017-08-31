Тернополян запрошують поміркувати, чи буває «Війна заради миру»

1 вересня о 19:00 у галереї «Бункермуз» відкриють виставку молодого митця з Луцька Іштвана Куса «Війна заради миру».

Працюючи над виставкою, Іштван рефлексував над нинішнім героїзуванням війни в Україні й тим, до чого це призведе. На його думку, у цьому процесі упускається факт – війна це м’ясорубка. Інсталяції виставки передають бачення: якщо героїзувати війну — вона неодмінно повториться.

День відкриття виставки вибрано не випадково. Друга світова війна почалася саме 1 вересня. Минуло не так багато часу, а нині про цю дату мало хто пам’ятає. Ті ж, хто забуває свою історію, неодмінно її повторить.