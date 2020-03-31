Наскільки Великогаївська ОТГ готова до коронавірусу, розповів її голова Олег Кохман

Журналіст Дмитро Синяк (Dmytro Synyak) дізнавався у голів громад України, наскільки вони виявилися готовими до надзвичайної ситуації. Серед них — голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман.

– Лад у місцевій медицині ми починали наводити практично з нуля. Після об’єднання громади створили дві сучасні амбулаторії, обладнані всім необхідним. Одна з амбулаторій виникла на базі старого ФАПу, який раніше розміщувався у двох кімнатках звичайної сільської хати. На цю амбулаторію громада виділила 6 млн грн, і ще 5 млн грн надав Державний фонд регіонального розвитку.

Іншу амбулаторію створено на базі дільничної лікарні, у старому панському будинку. Ми повністю реконструювали його, витративши на це 4,5 млн грн власних коштів. Кожна з цих амбулаторій має у підпорядкуванні загалом 10 ФАПів. Більшість з них теж відремонтовано, інші повинні відремонтувати цього року.

Шестеро наших сімейних лікарів мають у своєму розпорядженні 4 службових автомобілі. Один з них подарував наш фермер, ще один ми купили самі, а кошти на придбання двох інших виділила держава. У наших амбулаторіях є вся необхідна апаратура для лабораторних досліджень, а програма DOBRE невдовзі має доставити нам 2 УЗД-апарати. За чотири роки Великогаївська ОТГ вклала у медичну сферу близько 17 млн грн, і я тепер дуже втішений тим, що ми зробили саме медицину своїм пріоритетом.

У медичних закладах громади тепер надаються послуги такої якості, за яку нам не соромно. І коли найнагальніші проблеми у сфері охорони здоров’я вже вирішено, ми маємо можливість зосередитися на боротьбі з небезпечним вірусом. Зокрема на закупівлі захисних костюмів для наших сімейних лікарів, масок, дезінфікуючих засобів тощо. На це громада щойно виділила 200 тис. грн.

Наші амбулаторії готові аналізувати поширення епідемії та запобігати йому, оперативно реагуючи на звернення пацієнтів. Ми зараз намагаємося придбати переносний апарат штучної вентиляції легень, який може знадобитися при порятунку хворих. Також продовжуємо активну співпрацю з районною лікарнею, якій нещодавно виділили 250 тис. грн на закупівлю стаціонарного апарату штучної вентиляції легень.

Соціальні працівники Великогаївської громади забезпечують засобами особистого захисту людей літнього віку. По всіх населених пунктах організовано доставку ліків. При цьому наші благодійники навіть оплачують ліки тим, хто цього потребує найбільше.