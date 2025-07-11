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Новини Тернополя 

У Тернополі загубився 92-річний чоловік

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Тернопільські патрульні повернули додому літнього чоловіка, який загубився

Вчора вночі, близько 2-ї години, патрульні отримали повідомлення від стурбованої жінки, яка повідомила, що її 92-річний чоловік пішов з дому та не повернувся.
Інспектори оперативно передали орієнтування колегам і вже за лічені хвилини неподалік від дому патрульні Дмитро Петрик та Іван Стефанишин виявили чоловіка. Його безпечно доправили додому та повернули рідним.
Безпека і турбота — наші пріоритети.

Якщо ви помітили людину, яка потребує допомоги, не зволікайте — телефонуйте на лінію 102. Разом ми подбаємо про кожного!

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