У Тернополі загубився 92-річний чоловік

Тернопільські патрульні повернули додому літнього чоловіка, який загубився

Вчора вночі, близько 2-ї години, патрульні отримали повідомлення від стурбованої жінки, яка повідомила, що її 92-річний чоловік пішов з дому та не повернувся.

Інспектори оперативно передали орієнтування колегам і вже за лічені хвилини неподалік від дому патрульні Дмитро Петрик та Іван Стефанишин виявили чоловіка. Його безпечно доправили додому та повернули рідним.

Безпека і турбота — наші пріоритети.