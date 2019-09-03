Незавершена історія “Бузкового гаю” на вулиці Слівенській біля “Прогресу”

ІСТОРІЯ ПЕРША

ВИСОКОВОЛЬТНА ЗАБУДОВА

2003-2005-ті роки – за мера Богдана Левківа будівельна компанія “Тернопільбуд” переносить високовольтні лінії електропередач по просп.Злуки, вул.Коновальця, вул.Слівенській і взамін безоплатно отримує великі земельні ділянки під будівництво багатоквартирних будинків.

Протягом наступних років забудовуються практично усі ділянки окрім “конфліктної” на вулиці Слівенській, яку місцеві мешканці активно боронили, назвали “Бузковим/березовим гаєм” і яка, по факту, є зеленою зоною.

ІСТОРІЯ ДРУГА

БЛОКУВАННЯ ЗАБУДОВИ ГАЮ ТА НАДІЯ НА СПАСІННЯ

У 2016-му році на ділянку “Бузкового гаю” закінчується договір оренди. Забудівник звертається до міської ради за його продовженням.

Під час 7-ї сесії від 21.04.2016-го року питання про продовження договору оренди міський голова кількаразово ставить на повторні голосування щоб досягнути результативного рішення. Оголошуютья перерви, ведуться індивідуальні “бесіди” з фракціями та депутатами.

Міський голова запевняє, що забудови скверу не буде. Але на щастя більшість депутатів в усні “гарантії” не вірять і не дають достатню кількість голосів.

Після довготривалих суперечок за наполягання в найбільшій мірі моїх та Ігор Турський термін продовженого договору скорочуєтья до 1 року і, що найголовніше, додаються наступні пункти до рішення №7/7/158:

“….2.Створити комісію у складі представників депутатських фракцій Тернопільської міської ради, управління правового забезпечення, управління містобудування, архітектури та кадастру, відділу земельних ресурсів з метою вивчення вирішення у встановленому порядку питання компенсації товариству з обмеженою відповідальністю «Житло» земельної ділянки з рівноцінною грошовою оцінкою взамін земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення, та проведення на її місці робіт з благоустрою для створення облаштованого скверу з дитячим майданчиком.

3.Зобов’язати виконавчий комітет підготувати на розгляд чергової сесії Тернопільської міської ради проект рішення міської ради на виконання пропозицій комісії відповідно до пункту 2 даного рішення.

4.ЗАБОРОНИТИ управлінню містобудування, архітектури та кадастру ВИДАВАТИ МІСТОБУДІВНІ УМОВИ та обмеження щодо земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.”

У такому формулюванні рішення можливість забудови була надійно заблокована.

Тут можна найти рішення №7/7/158 – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii-arhiv/4588.html

Тут можна найти стенограму засідання й переконатись хто і які пропозиції вносив – https://tmrada.gov.ua/sesiya/protokoli-sesii/4731.html

Тут відео-архів, де на часових проміжках 03:18, 06:12 і 06:32 можна все це послухатий й побачити – https://www.youtube.com/watch?v=VqXRD2qyXBs

ІСТОРІЯ ТРЕТЯ

ГЕНПЛАНІВСЬКА

Можна було заблокувати можливість забудови цієї та іншої зелених зон, але, як ми знаємо депутати з міським головою затвердили ганебні аморальні зміни до генплану міста.

ІСТОРІЯ ЧЕТВЕРТА

ГРАНДІОЗНА ОРЕНДНА ПРОЛОНГАЦІЯ

24 жовтня 2017-го року на 19-й сесії з ініціативи та майже агресивного наполягання міського голови Сергія Надала депутати одним питанням одностайно продовжують договори оренди близько трьохстам заявникам. Серед них і по земельній ділянці “Бузкового гаю”, де вже збіг попередній річний термін.

Ось це рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii-arhiv/4577.html

Хоч я тоді не мав змоги фізично перебувати в сесійній залі, але публічно закликав депутатів бути вкрай уважними до даного рішення – https://www.facebook.com/i.sorokolit/posts/384501608636325

На жаль, не послухали.

На щастя, навіть продовжений договір оренди все ще не давав змоги будувати, бо діяла правка про заборону видавати містобудівні умови та обмеження 2016-го року авторства Ігор Турський.

ІСТОРІЯ П’ЯТА

ВІРТУОЗИ ПРИХОВАНОГО РОЗБЛОКУВАННЯ ЗАБУДОВИ

15 червня 2018-го року на 25-й сесії приймається рішення міськради з назвою яка не привертає уваги “Про внесення змін до рішень міської ради”.

У ньому ряд підпунктів з різними “технічними” правками як то виправлення помилок у прізвищах та цифрах (як то замінити Кравчак на Кавчак, 542 на 452, Степанівна на Іванівна і т.д.).

Але п.4 цього рішення під назвою “Внести зміни в пункт 4 рішення міськради від 21.04.2016р. №7/24/108”, виписаний без назви питання до якого вносяться зміни та ще й так що з нього не відразу зрозумієш суті зміни, насправді повністю знімає блокування можливості будівництва.

Дупутати прийняли ці хитрі правки без будь-якого обговорення.

Ось це рішення (звертайте увагу на пункт 4) – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/21114.html

Тепер забудівнику нічого не заважає розпочати будівництво.

ІСТОРІЯ ШОСТА

НЕЗАВЕРШЕНА ІСТОРІЯ

Міський голова та депутати мають достатньо повноважень щоб віднайти можливість спасіння “Бузкового гаю”.

Містянам залишається самим боронити цінну зелену зону та споглядати хто з народних обранців справді буде боротись за їх інтереси, хто буде імітувати цю боротьбу, а хто – й, взагалі, ігнорувати.

Іван Сороколіт