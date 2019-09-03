Історія успіху: колишній воїн з Гусятинського району працює грохотником

Повернувшись з війни в мирне життя, житель Гусятинщини на Тернопільщині Володимир Бугас, за спрямуванням Гусятинської райфілії Тернопільського обласного центру зайнятості сьогодні успішно працює у СТзОВ “Сидорівський “Бровар”, – в своїй країні поряд зі своєю сім ‘ єю… Повернувшись з війни в мирне життя, житель Гусятинщини на Тернопільщині Володимир Бугас, за спрямуванням Гусятинської райфілії Тернопільського обласного центру зайнятості сьогодні успішно працює у СТзОВ “Сидорівський “Бровар”, – в своїй країні поряд зі своєю сімєю…

Після проходження служби в Збройних Силах України та участі в бойових діях у зоні АТО, чоловік повернувся у рідне село. Як і більшість колишніх воїнів зіткнувся з проблемою працевлаштування, відтак звернувся до служби зайнятості за допомогою.

З метою сприяння адаптації демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО до умов сучасного ринку праці, у службі зайнятості є широкий спектр соціальних послуг, добір вакансій ведеться індивідуально, з урахуванням можливостей, інтересів та професійного досвіду кожної особи. Отож, фахівець служби допомогла чоловікові скласти резюме, ознайомила з відповідними актуальними вакансіями.

У цей час СТзОВ “Сидорівський “Бровар” мав потребу в працівниках, зокрема потрібен був грохотник. Хоч робота і сезонна, Володимиру вона підійшла.

Так, ось уже другий сезон колишній воїн має мирну роботу на рідній землі.