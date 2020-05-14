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Новини Тернополя 

Тролейбуси та автобуси, які виконують спеціальні перевезення, курсуватимуть частіше

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У зв’язку із послабленням карантинних заходів та наданням дозволу для роботи окремих видів діяльності, з 14 травня в Тернополі тролейбуси та автобуси, які виконують спеціальні перевезення, курсуватимуть частіше. Кількість одиниць транспорту спеціальних перевезень буде збільшено.

Зокрема, на тролейбусному маршруті №5 середній інтервал руху складатиме 15 хвилин, на маршруті №10 –12 хвилин, на маршруті №11 – 10 хвилин.

На тролейбусному маршруті №7 працюватиме три одиниці транспорту, на маршруті №8 – два тролейбуси.

На автобусному маршруті №1а середній інтервал руху складатиме 12 хвилин, на маршруті №35 – 17 хвилин.

Сайт КП «Тернопільелектротранс»

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