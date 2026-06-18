Обмін досвідом і нові стандарти лікування інсульту: участь Тернополя у медичному з’їзді

Фахівці КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» ТОР взяли активну участь у V Щорічному з’їзді Українського товариства інсультної медицини, який об’єднав провідних спеціалістів з лікування та профілактики інсульту з усіх регіонів України.

Під час наукового форуму завідувачі відділень лікарні презентували власні доповіді, присвячені сучасним підходам до лікування пацієнтів із гострими порушеннями мозкового кровообігу.

Зокрема, завідувач нейрохірургічного відділення Олексій Леонтьєв виступив із доповіддю на тему «Мініінвазивне лікування інсульт-гематом». Завідувач інсультного відділення Вадим Гаджальський представив роботу «МОЗОК = ЧАС. Переосмислення ролі перфузійної візуалізації», співавторами якої стали доктор медичних наук, професор Світлана Шкробот та Богдан Фещенко. Завідувач операційного відділення, лікар-нейрохірург Олександр Журавльов презентував доповідь «eTICI 3 — реканалізація без реперфузії: клінічна реальність».

До роботи з’їзду також долучилася лікар інсультного відділення Наталя Шушпанова. Медичні сестри закладу на чолі зі старшою медичною сестрою Світланою Стоколяс взяли участь у практичних майстер-класах, де ознайомилися з новими методиками та сучасними стандартами надання допомоги пацієнтам з інсультом.

У Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні наголошують, що участь у таких професійних заходах є важливою складовою безперервного розвитку медичних працівників, сприяє обміну досвідом між фахівцями та впровадженню сучасних підходів до лікування інсульту в щоденну клінічну практику.

Учасники з’їзду подякували Українському товариству інсультної медицини та організаторам заходу за високий рівень проведення форуму, актуальну наукову програму та можливість професійного спілкування між спеціалістами з різних куточків країни.