У Тернополі терміново припинили газопостачання на кількох вулицях через аварійні роботи

У Тернополі сьогодні тимчасово припинено газопостачання на низці вулиць у зв’язку з проведенням аварійних робіт.

Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», обмеження стосуються вулиць Будного, Лучаківського, Карпенка, Тролейбусної, а також частини мікрорайону «Кутківці».

За попередньою інформацією, аварійні роботи триватимуть до 19:00. Відновлення подачі газу здійснюватиметься після завершення ремонтних заходів та перевірки систем безпеки.

Мешканців просять врахувати тимчасові незручності та дотримуватися правил безпеки при користуванні газовими приладами.