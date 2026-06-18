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Новини Тернополя 

У Тернополі терміново припинили газопостачання на кількох вулицях через аварійні роботи

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У Тернополі сьогодні тимчасово припинено газопостачання на низці вулиць у зв’язку з проведенням аварійних робіт.

Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», обмеження стосуються вулиць Будного, Лучаківського, Карпенка, Тролейбусної, а також частини мікрорайону «Кутківці».

За попередньою інформацією, аварійні роботи триватимуть до 19:00. Відновлення подачі газу здійснюватиметься після завершення ремонтних заходів та перевірки систем безпеки.

Мешканців просять врахувати тимчасові незручності та дотримуватися правил безпеки при користуванні газовими приладами.

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