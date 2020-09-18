На Шумщині є джерело з мінеральною водою, лавандове поле та величні храми

Продовжуємо розповідати про туристичний потенціал Шумщини – сьогодні ознайомимося з його південною частиною.

Розпочнемо нашу подорож з Биковець. Одна з перлин – перебудований з часом до інших функціональних потреб палац графа Чосновського. Група сільських ентузіастів останнім часом активно досліджує історію села. І шукає фінанси для реставрації цікавої архітектурної будівлі, яка знаходиться у занедбаному стані. Якщо вдасться реалізувати цей проєкт, то це може привабити туристів, які відпочиватимуть на Шумщині.

Між Малими Дедеркалами та Биківцями знаходиться невеличке мальовниче урочище «Гарманка». У цьому лісочку молодь Малих Дедеркал своїми руками дбайливо облаштувала затишне місце для відпочинку. Після лісової прогулянки тут можна перепочити, влаштувати пікнік.

А неподалік звідси, при в’їзді у Дедеркали з боку Биковець, теж є досить привабливе місце для відпочинку – його називають «Марцелькова криниця». Сільська молодь, за підтримки мешканця Малих Дедеркал Григорія Кондратюка, розчистила та впорядкувала джерело, поглибила невеличкий ставок, звела альтанку, сторожову вежу. І вийшла класна рекреаційна зона.



Великі Дедеркали в історичному плані асоціюються з місцем народження одного з національних героїв Польщі – Гуго Колонтая, а також з католицьким монастирем ченців-реформатів, де пізніше знаходилася вчительська семінарія. Матеріальних знаків, пов’язаних з Колонтаєм, до нашого часу не збереглося, чи дослідники ще не виявили решток цих місць. Нагадуванням про непересічну особистість є пам’ятна дошка на фасаді бібліотеки.



А ось двоповерхове приміщення, у якому колись знаходилися келії монахів, поволі руйнується. Воно перебуває у власності Тернопільської єпархії ПЦУ і, судячи з усього, у церкви немає коштів, причому, немалих, для відновлення колишнього будинку монастиря, який поступово міг би перетворитися у духовний центр.

Зате приміщення колишнього костелу, яке тепер є православним храмом, сільська релігійна громада ПЦУ поволі приводить до належного вигляду. До слова, це є одна з найбільших культових споруд Шумщини.

Цікавинкою у цьому селі є джерело мінеральної води, розташоване біля колишнього консервного заводу. У свій час місцевий підприємець пробував налагодити тут її виробництво. З його слів, є навіть науковий висновок вчених про цілющі властивості дедеркальської води. З якихось причин – чи то фінансових, чи то інших, проєкт лишився нереалізованим. Але місцеві мешканці залюбки беруть тут воду, яка і смачна, і лікувальна.



Багато нині говорять, пишуть про квіткові парки, популяризують їх. Є і в Дедеркалах любителі цього захоплення. Так, у Лілі Ковальської на кількох сотих землі мирно уживаються понад тисячі видів рослин – своєрідна ботанічна клумба та сад. З-поміж іншого, є невеличке лавандове поле, яке теж може зацікавити любителів екзотичного відпочинку.

Одна із проблем, що перешкоджає розвитку туризму – відсутність готелів. Найближчі з них знаходяться у Ланівцях, Шумську, Кременці. Ще не поширена у нас послуга, коли приїжджа людина може зупинитися в приватному будинку зі зручностями, відпочити, оплативши своє перебування.



У Малих Загайцях діє один з найдавніших монастирів на Волині, який має ім’я Іонна Милостивого. Він заснований ще у 1625 році Раїною Ярмолинською, з благословення славетного київського митрополита Петра Могили. На початку третього тисячоліття обитель реставрували та відбудували. А для зручності богомольців та паломників почали будувати готельне приміщення неподалік монастиря. Хоча й будівництво ще повністю не завершене, але вже придатне для проживання.

У Матвіївцях, крім красивого архітектурним оформленням діючого храму Покрови пресвятої Богородиці, колись був вишуканий палац місцевих аристократів – графів Лідуховських. На жаль, час і люди зруйнували цю пам’ятку. Але завдяки старанням вчителя історії Марії Гачкевич у місцевій школі діє невеличкий музей, де бажаючі зможуть познайомитися з матеріалами з історії села, зокрема, і палацу графів Лідуховських.



У цьому ж селі є ще один музей – при церкві. Його натхненником став настоятель місцевого храму о.Сергій Борис. У музеї зібрані рідкісні експонати, пов’язані з духовним життям матвіївчан понад століття тому.

А для тих, хто полюбляє відпочинок біля річки, а ще – смакувати трохи незвичним та таким, що стає рідкісним в наш час делікатесом, як раки, саме час відвідати Гриньківці. У цьому селі у водоймі водяться ці членистоногі.

У Брикові та Цеценівці можна, якщо пощастить, поспостерігати за такими цікавими тваринами, як бобри. У цих селах є заповідні урочища, заказники місцевого значення.



А ще у Брикові, неподалік від місця, де колись знаходився панський будинок, росте велике могутнє дерево, яке в селі називають «Безсоромниця» – голе дерево (на його стовбурі та гіллі немає кори). Насправді це дерево – Платан лондонський. Три деревця були привезені панам Блудовим в подарунок з Лондона, але на даний час росте лише одне дерево.

У Шкроботівці з 2010 року діє ботанічна пам’ятка місцевого значення – «Нездобниця». Вона розташована у південно-східній частині села, на площі 7,1 га.

Щоб ширше розвинути можливості туризму, потрібна, насамперед, ініціатива креативних людей. Їхні матеріалізовані ідеї можуть привабити до нашого краю туристичний потік. А ми продовжимо розповідати про унікальні об’єкти нашого краю.

Гаврилюк Володимир

ШумськІНФО