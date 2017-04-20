Тернопільський мер Сергій Надал на найближчій сесії міської ради готує провокації?

Тернопільський мер Сергій Надал на найближчій сесії міської ради, наймовірніше, готує провокації, щодо екс-свободівців Івана Сороколіта, Романа Навроцького та Ігоря Турського, яких нещодавно виключили з партії. Нагадаємо, наймовірніше депутати поплатились за свою позицію щодо змін до Генерального плану Тернополя. Роман Навроцький, Ігор Турський, Іван Сороколіт на сесію, під час якої приймалися зміни до Генплану, не прийшли. Відповідно не голосували. Цих депутатів ТМР віддавна відносять до опозиційних міському голові Сергію Надалу.

Роман Навроцький майже рік очолював фракцію ВО «Свободи» в міській раді, був секретарем «земельної» комісії ради, очолював тривалий період міську організацію. Пішовши в протиріч з позицією міського голови щодо земельних питань, Навроцький позбувся в партії всіх керівних посад, хоч має стаж «свободівця» 11 років.

Іван Сороколіт – друга каденція депутата міськради у складі партії Тягнибока. Один із найактивніших «свободівців» міста. На своєму окрузі здобув перемогу, набравши 52% голосів виборців і найбільше серед своїх одно партійців-депутатів. Постійно відвідує депутатські комісії, часто появляється на своєму окрузі. Але за Генплан не голосував.

Ігор Турський – в минулій каденції депутата був обраним секретарем міськради. На останніх виборах набрав майже 38% голосів на окрузі, це третій результат у списку міської «Свободи». В новій каденції відмовився працювати в ТМР під керівництвом Сергія Надала.

Тому ходять чутки, що вже в найближчий понеділок, міський голова Тернополя буде більш “наполегливо” схиляти депутатів до складання депутатських мандатів. Для цього у тому числі запрошуються люди з інших областей, – розповідає Іван Сороколіт.

– На моє пряме запитання голові обласної організації Олегу Сиротюку чи це правда він ні не підтвердив ні спростував дану інформацію. Можливо, поширення такої інформації є інструментом нашого залякування.

Вимогу складати повноваження депутата вважаємо помилковою. Наші виборці також категорично не підтримують такої вимоги і такі наші дії розцінюватимуть я певною зрадою. Тому, плануємо, як і раніше, конструктивно працювати на благо громади. Будь-яке відкликання депутата повинно здійснюватись в законний спосіб. Він чітко описаний в Законі про місцеві вибори.

Закликаємо начальника Управління Національної поліції Тернопільської області Олександр Богомол, СБУ та міського голови Сергій Надал забезпечити безпеку як роботу міської ради вцілому й проведення сесії, так і нашої безпеки зокрема, – просить депутат.