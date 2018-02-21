Правом на податкову знижку виявили бажання скористатися уже 402 мешканця Тернопільщини

За перший місяць цього року 812 мешканців області подали податкові декларації про отримані доходи. Зокрема, 410 декларацій подали громадяни, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, та 402 – громадяни, які виявили бажання скористатись правом на податкову знижку. Останніми задекларовано 5,2 млн грн витрат.

Більшість громадян подали декларації для отримання податкової знижки з понесеними витратами на навчання. Таких осіб 356 або 88,6% від загальної кількості. Ще 42 мешканці області подали декларації зі сплатою страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, четверо – зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами, 1 – витрати по оплаті допоміжних репродуктивних технологій, 1 – витрати у вигляді пожертвувань.

За наслідками перерахунків цим громадянам нараховано до повернення 800 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, з яких 110 тис. грн податку, або 14% від визначеної до повернення суми вже повернено.

Нагадаємо, що подати декларацію для отримання податкової знижки можна протягом усього року, тобто до 31 грудня включно, тоді як громадяни, які зобов’язані задекларувати свої доходи, повинні зробити це не пізніше 2 травня, – повідомляє відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.