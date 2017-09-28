На Тернопільщині перебувають іспанські гравці «Реал Мадриду»



За ініціативи голови Федерації футболу Тернопільської області Тараса Юрика цими днями на Тернопільщині перебувають іспанські гравці міні-футболу. Сьогодні, 28 вересня, вони зустрілися з головою Тернопільської обласної державної адміністрації Степаном Барною. Під час зустрічі очільник Тернопільщини подякував гравцям «Реал Мадриду» за підтримку футболу в Україні та зокрема у Тернопільській області.

«Я вдячний Федерації футболу Тернопільської області та особисто Тарасові Юрику, який завжди підтримує футбол та активно його пропагує. Ми сприймаємо футбол не просто як напрямок спортивного захоплення, для нас важливо підтримувати ініціативу розвитку масових видів спорту і спортивної зайнятості дітей на Тернопільщині», – зауважив Степан Барна

Водночас він наголосив, що це чудова можливість, щоб забрати дітей від комп’ютерів і зайняти їх спортом.

«Ми вже мали можливість кілька місяців тому проводити майстер-класи з іспанськими футболістами. Це були хороші і позитивні емоції не лише для дітей, а й для їхніх батьків та тренерів. Ви робите дуже добру справу, відкриваючи нові можливості дітей, особливо своїм власним прикладом. Саме тому ми також рухаємося у напрямку розвитку футболу і вже за підсумками цього року, в області відкриємо 20 футбольних полів зі штучним покриттям», – акцентував Степан Барна.

У свою чергу іспанські футболісти подякували очільнику Тернопільщини та обласній Федерації футболу за гарний прийом та можливість поділитися досвідом з маленькими спортсменами краю.

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