У Тернополі з маршрутки випала бабуся. Шукають свідків

З транспортного засобу в Тернополі випала пасажирка. Жінка, 1936 року народження отримала тілесні ушкодження.

Аварія трапилася 15 січня на зупинці громадського транспорту “Центральний ринок”. Пенсіонерку бригада екстреної медичної допомоги доправила до травматологічного відділенняі. У неї медики констатували закритий уламковий перелом правої плечевої кістки.

За попередньою інформацією, потерпіла близько 14:40 виходила з маршрутного таксі номер 12. Проте водій почав закривати двері і її затиснуло. Шум підняли люди і кермувальник відчинив двері, в результаті чого пенсіонерка впала на тротуар, травмувавшись, а маршрутне такі поїхало далі.

Про подію поліцію повідомили уже медики і за кілька годин оперативники встановили особу водія. Він стверджує, що нічого не знає про травмування пасажира.

У кермувальника відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Правоохоронці звертаються до очевидців нещастя, якщо ви можете повідомити деталі події, телефонуйте за номером (096)197 68 38 або на лінію “102”. Анонімність гарантується, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.