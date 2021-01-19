“Меддопомогу” в’язням у Чорткові можна прирівняти до знущання

Перевірка ДУ «Чортківська УВП (№ 26)» виявила порушення у медичному обслуговуванні в’язнів

Відсутність цілодобового чергування медиків, неналежне забезпечення окремими кабінетами для медичного огляду, недотримання огляду новоприбулим засудженим – такі порушення виявили працівники Тернопільської обласної прокуратури при перевірці медичного обслуговування в’язнів.

З’ясовано, що у Чортківській міській медичній частині №26 фактично не передбачено цілодобове чергування медпрацівників. Воно відбувається лише упродовж робочого дня, а в позаробочий час, у разі погіршення стану здоров’я в’язнів, немає можливості вчасно надати необхідну допомогу ув’язненим, що суперечить принципам охорони здоров’я, передбаченими чинним законодавством.

Медична частина установи не забезпечена усіма необхідними кабінетами: немає окремого інфекційного ізолятора для хворих з кишковими інфекціями, окремої палати-ізолятора для тримання осіб з психічними розладами, туберкульозного та фізіотерапевтичного кабінетів, приміщення очікування прийому.

Також, в порушення вимог законодавчих актів, лікарська допомога засудженим до довічного позбавлення волі нерідко надається не безпосередньо в камері сектора УВП, а в кабінеті долікарського прийому медичної частини. Це ставить під загрозу безпеку самих медиків.

Медичні працівники Чортківської міської медчастини № 26 не завжди дотримуються добового терміну проведення медичного огляду новоприбулим засудженим та ув’язненим.

За результатами виявлених обласною прокуратурою порушень до дисциплінарної відповідальності притягнуті службові особи установи.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури