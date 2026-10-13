«Щоб підтримати свою родину й Україну»: у Тернополі 26 іноземних військових отримали документи

У Тернополі 26 іноземних військовослужбовців Збройних сил України протягом одного дня отримали посвідки на тимчасове проживання. Документи оформлювали фахівці міграційної служби спільно з Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, військовими частинами й батальйонами ЗСУ.

Як повідомляють у міграційній службі Тернопільщини, військові прибули до України з іншого континенту, щоб долучитися до її захисту.

Серед тих, хто отримав документи, — військовослужбовці стрілецького батальйону «Бабай» із позивними Куерво та Сіріус. Обидва мали досвід військової служби у своїх країнах ще до приїзду в Україну.

Боєць із позивним Куерво розповів, що вирішив приїхати до України, аби підтримати свою родину та долучитися до боротьби.

«Я служив в армії, здобув військовий фах, маю дві вищі освіти. Але через низькі зарплати у моїй країні не міг належним чином допомагати своїй сім’ї. Тому вирішив приїхати сюди, щоб підтримати і свою родину, і Україну в її боротьбі», — розповів військовослужбовець.

Командир батальйону Тимур Гуламов відзначив взаємодію з міграційною службою. Її фахівці допомогли військовим підготувати необхідні документи та пояснили процедуру оформлення посвідок.

Документи дають іноземним військовослужбовцям змогу врегулювати свій правовий статус в Україні та користуватися державними послугами, зокрема через застосунок «Дія».

У міграційній службі нагадують: військовослужбовці-іноземці мають звернутися до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби України для оформлення посвідки на тимчасове проживання до 7 листопада 2026 року. Звернутися можна незалежно від місця перебування.