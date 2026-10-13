У громаді під Тернополем відбій тривоги оголошуватимуть без сирени

У Байковецькій громаді на Тернопільщині цього тижня змінять порядок оповіщення про загрозу повітряного нападу. Сигнал «Повітряна тривога» розділятимуть на жовтий і червоний рівні залежно від характеру загрози.

Про це повідомили у Байковецькій сільській територіальній громаді.

Оповіщення складатиметься зі звукового сигналу «Увага всім» і короткого голосового повідомлення із зазначенням рівня загрози.

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози застосування ударних безпілотників.

Червоний рівень встановлюватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.

Також зміниться порядок оголошення відбою повітряної тривоги. Його передаватимуть лише голосовим повідомленням, без звукового сигналу «Увага всім».

У громаді попереджають, що під час поетапного технічного переналаштування системи оповіщення можливі тимчасові збої.

Тому жителям рекомендують додатково стежити за повідомленнями в офіційних мобільних застосунках, зокрема «Повітряна тривога», Telegram-каналах Тернопільської обласної військової адміністрації, а також через радіо й телебачення.