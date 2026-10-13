На Тернопільщині водій Mercedes загинув після зіткнення з деревом, двох пасажирів госпіталізували

На Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz C-200. Аварія сталася 12 жовтня в селі Висипівці Озернянської громади.

За попередньою інформацією, близько 09:00 водій не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.

У салоні автомобіля, крім водія, перебували двоє пасажирів 2005 та 2006 років народження. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з понівеченого автомобіля загиблого водія та травмованих пасажирів.