Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Василь Федотов

А завтра, 14 жовтня, він назавжди повернеться у село, яке стало для нього рідним, у село, де він знайшов своє щастя, де створив сім’ю, де разом з дружиною Оксаною народили дочку Ольгу та сина Миколу…

Зустріч тіла загиблого Захисника України Василя Федотова відбудеться об 11 год. 30 хв. на в’їзді в село Стегниківці.

Просимо всіх небайдужих прийти та віддати останню шану Герою, створивши живий коридор пошани.

Схилімо голови у скорботі та з вдячністю проведімо Захисника в останню путь.

Також завтра у 18 год. служитиметься чин панахиди.

Похорон післязавтра, 15 жовтня. Початок об 11 год.

Вічна пам’ять Герою!