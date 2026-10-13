Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Василь Федотов
Байковецька громада знову у смутку, знову у сльозах! Після тривалого невідання про долю нашого земляка Василя Федотова стало відомо, що він загинув у важкому бою на Донеччині, повідомляють на сторінці громади..
А завтра, 14 жовтня, він назавжди повернеться у село, яке стало для нього рідним, у село, де він знайшов своє щастя, де створив сім’ю, де разом з дружиною Оксаною народили дочку Ольгу та сина Миколу…
Зустріч тіла загиблого Захисника України Василя Федотова відбудеться об 11 год. 30 хв. на в’їзді в село Стегниківці.
Просимо всіх небайдужих прийти та віддати останню шану Герою, створивши живий коридор пошани.
Схилімо голови у скорботі та з вдячністю проведімо Захисника в останню путь.
Також завтра у 18 год. служитиметься чин панахиди.
Похорон післязавтра, 15 жовтня. Початок об 11 год.
Вічна пам’ять Герою!