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Війна 

Росіяни атакували навчальний заклад у центрі Рівного: 14 поранених

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В навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу вже локалізовано.

Унаслідок російської атаки на навчальний заклад у центрі Рівного постраждали 10 людей, один із них у тяжкому стані. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль у Телеграм.

“На жаль, маємо 14 поранених. Одна людина у важкому стані, троє – середньої важкості”, – написав він.

За словами Коваля, в навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу локалізовано.

На місці події працюють рятувальники, прибувають комунальні служби, Нацполіція та СБУ.

Міська влада має провести подвірний обхід, щоб зафіксувати наслідки атаки та оперативно їх ліквідувати.

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