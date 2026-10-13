У пологовому Чорткова за дев’ять місяців народилося 220 дітей

За дев’ять місяців 2026 року в пологовому відділенні Чортківської центральної міської лікарні народилося 220 дітей. Серед новонароджених трохи більше дівчаток, ніж хлопчиків.

Про це повідомили у Чортківській центральній міській лікарні.

За даними медзакладу, за цей період на світ з’явилися 115 дівчаток і 105 хлопчиків.

Першою дитиною, яка народилася в пологовому відділенні лікарні у 2026 році, стала дівчинка. Вона з’явилася на світ 2 січня. Вага немовляти становила 3545 грамів, а зріст — 53 сантиметри. Її батьки — із села Констанція Борщівської громади.