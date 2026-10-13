У майже 77% перевірених шкіл Тернопільщини виявили порушення в організації харчування

Із 8 вересня 2026 року фахівці Держпродспоживслужби провели 238 позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти Тернопільської області. Порушення виявили у 182 школах.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

За даними відомства, перевірки охопили близько половини шкіл області. За кожним випадком виявлених порушень підготували приписи з вимогою їх усунути.

Під час перевірок фахівці звертали увагу на дотримання затвердженого сезонного меню, правильність ведення документації з організації харчування, наявність необхідного обладнання у харчоблоках та умови зберігання продуктів.

Також перевіряли дотримання гігієнічних вимог і впровадження процедур, заснованих на принципах системи НАССР, яка передбачає контроль небезпечних факторів під час виробництва та обігу харчових продуктів.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що мета контрольних заходів — не лише виявити недоліки, а й домогтися їх усунення. Відомство продовжує перевірки, щоб забезпечити дотримання вимог законодавства та належну організацію харчування у школах області.