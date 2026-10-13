Біля Стегниківців Dodge Journey зіткнувся з деревом: загинула жінка, троє людей травмувалися

13 жовтня поблизу села Стегниківці Байковецької громади автомобіль Dodge Journey зіткнувся з деревом. Унаслідок аварії загинула пасажирка, ще троє людей отримали травми.

Як повідомили у ДСНС Тернопільщини, загибла — жінка 1955 року народження. Серед травмованих — люди 1961, 2009 та 2011 років народження.

До прибуття рятувальників постраждалих із понівеченого автомобіля деблокували очевидці. Працівники ДСНС допомогли транспортувати травмованих до автомобіля екстреної медичної допомоги та вжили заходів, щоб запобігти виникненню пожежі.

У ДСНС закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та враховувати дорожні умови.