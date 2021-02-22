У понад 19 тисяч гривень обійшлася віртуальна автівка жителю Тернопільщини

У шахрайську пастку потрапив 53-річний житель одного із сіл Борщівського району. Чоловік через Інтернет хотів придбати автомобіль, перерахував продавцеві завдаток. Проте транспортного засобу не отримав та залишився без грошей.

Потерпілий за допомогою звернувся до співробітників Борщівського відділення поліції. Як розповів, на одному із сайтів знайшов оголошення про продаж мікроавтобуса. Зв’язався з продавцем, останній знаходився в іншій області та пообіцяв йому доставити авто в Тернопіль після оплати завдатку. Спочатку борщівчанин перерахував незнайомцю 2800 гривень. Автор оголошення упродовж трьох днів годував обіцянками покупця пригнати йому автівку. Щоразу придумував нові причини чому доставка затягується та просив перекидати йому гроші. Останній раз сказав, що прямує до Тернополя, проте у Вінниці його зупинили поліцейські і потрібні кошти, аби від них відкупитися. Як наслідок, заявник декілька разів поповнював рахунок зловмисника. Загальна сума – понад 19 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ – шахрайство. Поліцейські вживають заходів щодо розкриття злочину та вкотре застерігають краян від подібних афер. Проявляйте пильність і у жодному випадку не перераховуйте кошти незнайомцям наперед. Зустрічайтеся з продавцем особисто і розраховуйтеся за товар лише після його отримання.