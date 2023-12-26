Втрачаємо найкращих, – на війні загинув Іван Палій з Тернопільщини

Щодня війна приносить горе, скорботу та втрати в українські родини. Трагічна звістка надійшла у Підгаєцьку громаду, повідомляють на сторінці громади у соцмережах.

🕯 24 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області, загинув солдат, стрілець-санітар ПАЛІЙ Іван Михайлович, 1985 р.н, мешканець с. Вербів.

Ніс службу у гірсько-штурмовому відділенні гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.

Іван поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.

У ці скорботні дні вся Підгаєцька громада співчуває родині Героя.

🕯 Схиляємо голову в глибокій скорботі.

🙏На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати.

🕯Вічна і світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають!