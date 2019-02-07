Плащі-палатки з побажаннями шиють учні Тернопільського училища для бійців

Учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму шиють плащі-палатки для військовослужбовців операції обєднаних сил. На них пишуть прозові та віршовані побажання для військовослужбовців. Водонепроникну тканину для пошиття надають волонтери Тернопільського Логістичного центру, – повідомила старший майстер виробничого навчання Оксана Рихлевич. За її словами, планують пошити близько 40-ка плащів-палаток.

Сюжет UA: Тернопіль

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