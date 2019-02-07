У Тернополі невакцинованим дітям заборонено відвідувати навчальні заклади

30 січня начальник управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк підписала наказ, згідно якого заборонено відвідування закладів дошкільної та загальної середньої освіти дітьми, які не мають жодного щеплення проти кору на період неблагополучної ситуації по захворюваності на кір.

Як йдеться в наказі, згідно з інформацією «Про ситуацію з захворюваністю на кір в м. Тернополі», яку було заслухано на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді 28 січня 2019 року, епідемічна ситуація із захворюваності на кір в м. Тернополі є неблагополучною.

З метою недопущення поширення інфекції та стабілізації епідемічної ситуації у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти та коледжах, на виконання рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді від 28.01.2019 року.

Нагадаємо, захворюваність на кір не йде на спад, а скоріше навпаки, кажуть епідеміологи. За січень захворіли близько восьмисот людей в області.

Кір дуже небезпечний своїми ускладненнями, ліків від нього немає, кажуть лікарі. А заразитись інфекцією дуже легко. Єдине, що може вберегти від небезпечного захворювання – щеплення.

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