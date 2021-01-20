Поблизу Тернополя ОДА скуповує землю для будівництва дороги

Задля будівництва північно-східного обходу Тернополя минулого року почали скуповувати земельні ділянки. Кошти на компенсацію громадянам виділив уряд.

– Зараз триває етап викупу земельних ділянок. 29 з 56 вже викуплено. Вони знаходяться на території Байковецької та Великобірківської ОТГ. Процедуру викупу землі проводить Тернопільська ОДА. Викуп землі продовжуватиметься у 2021 році. Наступним етапом стане оголошення державних закупівель на будівництво дороги та розв’язки на умовах Європейського інвестиційного банку, котрий фінансує будівництво. Тендери будуть міжнародними, тому замовником стане не Служба автомобільних доріг, а «Укравтодор». На будівництво нової дороги та транспортної розв’язки потрібно щонайменше два роки. Точна дата початку та фінішу робіт буде визначена у контракті з підрядною організацією, котра переможе у тендері, – повідомив виконувач обов’язків начальника САД Михайло Качура.

Додамо, що північно-східний обхід Тернополя – автошлях І технічної категорії з 4 смугами руху, будівництво якого дозволить розвантажити вулиці обласного центру від транзитного транспорту та покращити безпеку руху. Він з’єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці і дві міжнародні траси – М-19 та М-12. Фінансує будівництво Європейський інвестиційний банк.



