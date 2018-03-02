У Тернопільському суді визначились із присяжними у справі Василя Гнатюка. Список

1 березня 2018 року Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області завершено відбір присяжних, які увійшли до складу колегії у справі по обвинуваченню раніше судимого 17-річного Василя Гнатюка у скоєнні особливо тяжких злочинів за п.10 ч.2 ст. 115, ч.3 ст. 153 КК України (вбивство неповнолітньої особи, поєднане зі зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом).

Автоматизованою системою документообігу суду було відібрано сім кандидатур. Однак обвинувачений та його захисники категорично заперечили проти депутата Тернопільської міської ради, священнослужителя Володимира Гринди та юриста Володимира Дейнеки.

Після обговорення інших кандидатур головуючий у справі Т. Багрій та суддя Л. Базан погодили основний склад присяжних, а саме: Ольга-Марія Чорна (оператор комп’ютерного набору КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»), Віталій Когут (лікар-хірург, завідувач операційним відділенням Тернопільської міськлікарні №2), Світлана Балук (заступник директора КП «Еней»). Присяжні склали присягу.

Час і дату наступного судового засідання буде оголошено додатково.

Варто нагадати, що досудовим слідством Василю Г. пред’явлено обвинувачення у тому, що 26 червня у м. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області він позбиткувався та вбив вбив 17-річну випускницю Ірину Мукоїду, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Поділіться:









