6-річна ланівчанка Софійка Шпак вперше взяла участь у всеукраїнському вокальному конкурсі і відразу — успіх

6-річна Софійка Шпак вперше взяла участь у всеукраїнському вокальному конкурсі «Світ дитинства-2020» і відразу — успіх. На конкурс було представлено 280 відео. Виступ ланівчанки журі оцінили у 29 балів із 30 максимальних. Тож у переддень новоріччя отримала найкращий подарунок під ялинку — диплом першого ступеня. Для першокласниці це своєрідний дебют на всеукраїнському рівні. Батьки Софійки вважають перемогу нагородою за старання і стимулом до подальшої праці та розвитку її таланту.

Юна ланівчанка змалку веде активний спосіб життя, завжди рухається вперед, експериментуючи щось нове.

Світ захоплень Софійки досить широкий. Любить малювати, ліпити з пластиліну, виконувати розвиваючі вправи, декламувати вірші. Знає чимало поезій напам’ять. До Дня захисника дівчинка взяла участь в онлайн-заході, організованому центральною бібліотекою, де прочитала одну зі своїх улюблених. Зі шкільних предметів перевагу надає англійській мові та математиці. Але найбільше хобі — вокал. Захоплюється співом ще з дитячого садочка. Де ходить, там і співає. Залюбки бере активну участь в шкільних і бібліотечних заходах.

Софійка надає перевагу сучасній музиці, хоч залюбки виконує і колядки, і народні пісні. Мріє навчатися в музичній школі. Вірить, що з нового навчального року її бажання здійсниться. А поки що батьки роблять усе можливе, щоб реалізувати творчий потенціал донечки. Відтак, влітку дівчинка спробувала свої сили в онлайн-конкурсі «# переспівайкцє», організованому Культурним центром Єловицьких. Її відеоролик набрав велику кількість лайків, за це чи не найменша учасниця отримала подарунок від міської ради.

Як кажуть, талант талантом, а щоб камінець став діамантом, йому потрібне гідне огранування. Тож у жовтні першокласниця записалася на гурток вокалу в будинок дитячої та юнацької творчості. Керівник Ліана Смолій з перших занять розгледіла в дівчинки не лише творчий потенціал, а й мелодійний голос, відчуття ритму і музичний слух. З такими дітьми працювати — справжнє задоволення. А якщо ще й батьки зацікавлені у розвитку здібностей своїх кровинок, сміливо можна маленькі мрії втілювати у життя. Руслан і Наталя завжди підтримують доню, роблять все, щоб вона реалізувала себе по-максимуму.

Бажаємо обдарованій, дзвінкоголосій дівчинці творчих успіхів. Нехай кроки музичними сходинками будуть легкими й успішними, рясними на перемоги та здобутки, а мистецька фортуна завжди посміхається.

Олеся МЕЛЬНИЧУК.

Голос Лановеччини