Податківцю з Тернопільщини, що вимагав та отримав 1 млн грн хабаря, обрано запобіжний захід

Начальнику ДПІ, що вимагав та отримав 1 млн грн неправомірної вигоди через посередника, обрано запобіжний захід

Личаківським районним судом м. Львова обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням суми застави у розмірі 681 тис грн начальнику районної ДПІ ГУ ДПС в Тернопільській області., підозрюваному за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах). Прокурор наполягав на визначенні суми застави у 2 млн грн, проте суд визначився із розміром у 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що начальник районної ДПІ ГУ ДПС в Тернопільській області вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн неправомірної вигоди. За цю суму посадовець обіцяв зменшити розміри штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та не скеровувати результати перевірок до правоохоронних органів для реєстрації кримінального провадження.

Правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди податківцем через посередника, якому суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням суми застави 454 тис грн.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури