Поет з Тернопільщини став лауреатом літературної премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди

9 липня у Палаці Мистецтв у Львові вітали переможців премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди.

Премію призначають у галузі національного державотворення за найкращий літературний твір на патріотичну тематику. Премія присуджується щорічно авторам нових поетичних творів, які відзначаються високою художністю, глибоким переосмисленням історії рідного народу і яскравим зображенням його багатовікової боротьби за волю і незалежність. Засновниками премії виступають: Львівська обласна рада, Львівська обласна організація Національної спілки письменників України, Всеукраїнське Братство ОУН — УПА.

Першу премію отримав уродженець Монастирищини ОСТАП’ЮК ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ за книгу «Сиві солов’ї». Книгу було видавно у тернопільському видавництві «Терно-граф» у 2018 році.

Всього було нагороджено 4-ох лауреатів:

І премія – ОСТАП’ЮК ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ (Тернопільщина) – за книгу «Сиві солов’ї» (25 000 грн.);

ІІ премія – ГОРДОН ОЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ (Львівщина) – за поетичні збірки «Тільки Бог поета зрозуміє», «Холодноярська мова» (15 000 грн.);

ІІІ премія – ВОЛОВЕЦЬ-ЛЕВ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ (Львівщина) – за книжки «Нескорені духом», «Окрилені злети» (8 000 грн.);

Номінація «Молода надія» – ІВАНОВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА (Херсонщина) – за поетичну збірку «Радіо» (2 000 грн.).

Довідка:

Петро Олексійович Остап’юк (нар. 19 серпня 1954, с. Велеснів, Україна) — український поет, педагог, громадський діяч. Член Національної спілки письменників України.

Катерина Михайлівна Куйбіда (Мандрик) (26 травня 1927, с. Сукіль Болехівського району Станіславської області— червень 14 березня 2004) — українська поетеса, громадсько-політичний діяч, учасниця визвольних змагань, довговічний політв’язень. Член ОУН з 1944, зв’язкова УПА. Була активним членом «Меморіалу», «Союзу українок», «Братства УПА». Писала вірші, нариси, оповідки. Збирала фольклор. ЇЇ твори друкувалася у районних, обласних, загальноукраїнських газетах, журналах, альманах. Збірка «Ой летіли журавлі» містить понад 170 пісень, записаних з голосу Катерини Куйбіди.

При створенні матеріалу використані дані з Вільної енциклопедії “Вікіпедії”.