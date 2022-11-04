20:44 | 4.11.2022
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Показує, чи є світло вдома: в Україні створили зручний віджет для телефону

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Український айтівець Вадим Клименко створив зручний віджет для телефону, який показує, чи є вдома світло. Принцип його роботи простий: перевіряє, чи доступний ваш роутер в інтернеті.

Детальну інструкцію, як встановити віджет на айфон, чоловік опублікував на форумі DOU.

Що потрібно, щоб встановити віджет:

  1. Вдома повинен бути статичний IP. Автор пояснив, якщо роутер вимкнути-увімкнути, і IP зміниться – потрібно буде у провайдера замовляти додатково послугу статичного IP. Віджет постійно перевіряє лише одну і ту ж адресу.
  2. Встановити безкоштовний додаток Scriptable, завантажити файл, поділитись ним в Scriptable і замінити IP в першому рядку на потрібний (відео, як це зробити). 
  3. Створити віджет та додати його на домашній екран телефону.

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