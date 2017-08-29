Помер відомий тернопільський лікар Олександр Хара

Сьогодні зупинилось серце відомого тернопільського лікаря Олександра Хари.

У 64-річному віці зупинилося серце заслуженого лікаря України, дерматовенеролога, кандидата медичних наук, доцента Олександра Хари. Про це повідомили на сайті Тернопільської обласної ради.

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, увесь депутатський корпус висловлюють щирі співчуття родині та друзям Олександра Хари.

Зупинилося життя людини, яка неодноразово рятувала від смерті інших.

Оександр Іванович працював у районній лікарні в м. Острог Рівненської області: завідувач дерматовенерологічного відділу і заступник головного лікаря. 1980-1981 — учасник бойових дій в Авганістані; підполковник медичної служби.

Від 1982 — у м. Тернопіль: асистент кафедри дерматовенерології медичного інституту, від 1983 працював головним лікарем Тернопільського обласного комунального клінічного шкірно-венерологічного диспансеру.

Стараннями Олександра Хари у 2005 році на будівлі диспансеру встановлено на попереднє місце 120-річний кам’яний хрест, що височів тут до 1945.

Нехай Господь воздасть йому за добрі справи і прийме у Царство Небесне.

Вічна пам’ять…