У Луцьку внаслідок атаки російського «Шахеда» пошкоджено «ЄвроГурт»: є постраждалі
У Луцьку внаслідок атаки російського реактивного безпілотника пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт». Попередньо відомо про шістьох постраждалих, двоє з них перебувають у важкому стані.
Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
За його словами, на місці працюють екстрені служби, триває локалізація пожежі. Також є ймовірність, що всередині павільйону під час атаки перебували люди.
Очільник ОВА повідомив, що прямує на місце події. Інші подробиці обіцяють повідомити згодом.