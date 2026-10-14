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Війна 

У Луцьку внаслідок атаки російського «Шахеда» пошкоджено «ЄвроГурт»: є постраждалі

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У Луцьку внаслідок атаки російського реактивного безпілотника пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт». Попередньо відомо про шістьох постраждалих, двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

За його словами, на місці працюють екстрені служби, триває локалізація пожежі. Також є ймовірність, що всередині павільйону під час атаки перебували люди.

Очільник ОВА повідомив, що прямує на місце події. Інші подробиці обіцяють повідомити згодом.

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