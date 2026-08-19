Понад 40 років у Пулюєвому виші: ТНТУ прощається з Олегом Жаровським

18 серпня 2026 року відійшов у вічність Олег Жаровський — багаторічний працівник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, викладач та управлінець, який присвятив цьому закладу значну частину свого життя, повідомляють у навчальному закладі.

Олег Жаровський народився 12 січня 1951 року в Тернополі. У 1968 році вступив до Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту, який закінчив у 1973 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», здобувши кваліфікацію інженера-механіка.

Після служби в армії повернувся до університету та продовжив працювати в ньому.

З 1973 року до жовтня 1974-го, а також із листопада 1975 року до серпня 1984-го Олег Жаровський працював асистентом кафедри графіки Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.

У 1984–1991 роках був заступником директора філіалу з навчальної роботи.

Упродовж 1991–2011 років очолював навчальний відділ Тернопільського приладобудівного, а згодом технічного університету.

Паралельно продовжував викладацьку діяльність. Із 1991 до 2021 року працював на посадах асистента та старшого викладача кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин.

Також у 2005–2015 роках Олег Жаровський очолював первинну профспілкову організацію працівників ТНТУ.

Університетська спільнота висловлює співчуття рідним та близьким Олега Жаровського.

Панахида за покійним відбудеться 20 серпня, а похорон — 21 серпня 2026 року. Про точний час та місце прощання в університеті повідомлять додатково.

Світла пам’ять.