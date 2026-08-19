Україна визволила ще 103 захисників: найстаршому — 59 років

Україна провела черговий обмін військовополоненими. У результаті першого етапу обміну з російської неволі повернули 103 українських військовослужбовців.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, більшість звільнених мають поранення або тяжкі захворювання.

Серед визволених — військовослужбовці Збройних сил України, Військово-Морських сил, Сил територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Додому повернулися не лише солдати й сержанти, а й кілька офіцерів.

Звільнені захисники боронили Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках.

Наймолодшому визволеному військовослужбовцю — 26 років, найстаршому — 59.

Після повернення всі звільнені пройдуть медичний огляд та отримають необхідну допомогу для фізичної й психологічної реабілітації. Також їм передбачені державні виплати та підтримка для подальшої реінтеграції у суспільство.

У Координаційному штабі подякували США та Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації обміну, а також усім структурам і організаціям, які долучилися до повернення українців.

Координаційний штаб продовжує роботу над пошуком та звільненням українців, які залишаються в російській неволі.