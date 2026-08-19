На Тернопільщині 32-річного чоловіка взяли під варту за підозрою у побитті бабусі, яка померла

На Тернопільщині суд обрав запобіжний захід 32-річному жителю одного із сіл Козівської громади, якого підозрюють у побитті 87-річної бабусі, що призвело до її смерті.

За даними слідства, подія сталася вночі 16 серпня 2026 року. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Між ним та його 87-річною бабусею виникла суперечка, під час якої він, за версією слідства, завдав жінці численних тілесних ушкоджень.

Від отриманих травм літня жінка померла.

Слідчі за погодженням із прокурором Бережанської окружної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Ухвалою слідчого судді Бережанського районного суду чоловіка взяли під варту.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Досудове розслідування триває.

Відповідно до Конституції України, людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.