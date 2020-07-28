Кого серед кандидатів у мери готові підтримати тернополяни?

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 23 липня 2020 року серед мешканців Тернополя, продемонстрували, що серед кандидатів на мера лідером у рейтингу є Сергій Надал, якого готові підтримати 66,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Рейтинг інших кандидатів – значно нижчий. Так, 6,5% могли б підтримати В.Гевка, 5,9% – В.Овчарука, 4,5% – М.Ратушняка, 4,4% – М.Черкашина, 3,4% – за В. Бліхара, 3,1% – І.Турського, 1,1% – за О.Станька, 0,9% – за А.Любецького. Тих, хто не визначився, – близько 9%.

Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього С.Надала та інших потенційних кандидатів, діючий мер отримав би перемогу. У парі з В. Гевком з результатом – 74% проти 12%, у парі з В. Бліхарем – 75% проти 12%, у парі з В. Овчаруком – 73% проти 13%. Близько 15% опитаних ще не визначилися з вибором або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру мерських виборів.

Аудиторія: мешканці Тернополя від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,5%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Терміни проведення дослідження: 23 липня 2020 р.