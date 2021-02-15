Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили на Тернопільщині за вчора

80 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 15 лютого 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 3 (чоловік 74 р. с. Чистилів Тернопільський район, чоловік 63 р. м. Теребовля, чоловік 74 р. с. Іванків Борщівський район)
одужало – 123 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 223
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 39599 осіб;
одужало – 37098 осіб;
летальних випадків – 566 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11080(10327 одужало, 136 летальних);
– Бережанський район – 2015 (1865 одужало, 21 летальних);
– Борщівський район – 1837 (1716 одужало, 37 летальних);
– Бучацький район – 1413 (1321 одужало, 21 летальних);
– Гусятинський район – 1837 (1773 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1774 (1599 одужало, 34 летальних);
– Збаразький район – 1896 (1848 одужало, 30 летальних);
– Зборівський район – 870 (845 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1230 (1179 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2229 (2120 одужало, 38 летальних);
– Лановецький район – 1022 (966 одужало, 6 летальних);
– Монастириський район – 1445 (1227 одужало, 30 летальних);
– Підволочиський район – 1529 (1467 одужало, 20 летальних);
– Підгаєцький район – 577 (524 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1621 (1485 одужало, 34 летальних);
– Тернопільський район – 3287 (3143 одужало, 43 летальних);
– Чортківський район – 2680 (2480 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1257 (1213 одужало, 23 летальних).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (9 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 4
• с. Куряни – 2
Борщівський район (10 осіб):
• м. Борщів – 2
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Горошова – 7
Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 5
• с. Соколів – 1
Гусятинський район (0 осіб)
Заліщицький район (14 осіб):
• м. Заліщики – 9
• с. Добрівляни – 1
• с. Зелений Гай – 4
Збаразький район (0 осіб)
Зборівський район (1 особа):
• с. Загір’я – 1
Козівський район (1 особа):
• смт Козова – 1
Кременецький район (0 осіб)
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (5 осіб):
• м. Монастириська – 4
• с. Швейків – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Магдалівка – 1
Підгаєцький район (16 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Мужилів – 4
• с. Старе Місто – 6
• с. Галич – 1
• с. Сільце – 3
Теребовлянський район (3 особи):
• смт Микулинці – 1
• с. Ласківці – 1
• с. Варваринці – 1
Тернопільський район (1 особа):
• с. Великі Гаї – 1
Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Біла – 1
• с. Росохач – 1
• с. Ягільниця – 1
Шумський район (0 осіб)