09:37 | 15.02.2021
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Новини Тернополя 

Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили на Тернопільщині за вчора

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80 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 15 лютого 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 3 (чоловік 74 р. с. Чистилів Тернопільський район, чоловік 63 р. м. Теребовля, чоловік 74 р. с. Іванків Борщівський район)
🔺одужало – 123 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 223
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 39599 осіб;
🔺одужало – 37098 осіб;
🔺летальних випадків – 566 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11080(10327 одужало, 136 летальних);
– Бережанський район – 2015 (1865 одужало, 21 летальних);
– Борщівський район – 1837 (1716 одужало, 37 летальних);
– Бучацький район – 1413 (1321 одужало, 21 летальних);
– Гусятинський район – 1837 (1773 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1774 (1599 одужало, 34 летальних);
– Збаразький район – 1896 (1848 одужало, 30 летальних);
– Зборівський район – 870 (845 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1230 (1179 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2229 (2120 одужало, 38 летальних);
– Лановецький район – 1022 (966 одужало, 6 летальних);
– Монастириський район – 1445 (1227 одужало, 30 летальних);
– Підволочиський район – 1529 (1467 одужало, 20 летальних);
– Підгаєцький район – 577 (524 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1621 (1485 одужало, 34 летальних);
– Тернопільський район – 3287 (3143 одужало, 43 летальних);
– Чортківський район – 2680 (2480 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1257 (1213 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (9 осіб)

⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 4

• с. Куряни – 2

⭕️Борщівський район (10 осіб):

• м. Борщів – 2

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Горошова – 7

⭕️Бучацький район (6 осіб):

• м. Бучач – 5

• с. Соколів – 1

⭕️Гусятинський район (0 осіб)

⭕️Заліщицький район (14 осіб):

• м. Заліщики – 9

• с. Добрівляни – 1

• с. Зелений Гай – 4

⭕️Збаразький район (0 осіб)

⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Загір’я – 1

⭕️Козівський район (1 особа):

• смт Козова – 1

⭕️Кременецький район (0 осіб)

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (5 осіб):

• м. Монастириська – 4

• с. Швейків – 1

⭕️Підволочиський район (1 особа):

• с. Магдалівка – 1

⭕️Підгаєцький район (16 осіб):

• м. Підгайці – 2

• с. Мужилів – 4

• с. Старе Місто – 6

• с. Галич – 1

• с. Сільце – 3

⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• смт Микулинці – 1

• с. Ласківці – 1

• с. Варваринці – 1

⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Великі Гаї – 1

⭕️Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Біла – 1

• с. Росохач – 1

• с. Ягільниця – 1

⭕️Шумський район (0 осіб)

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