Прокурор Теребовлянської місцевої прокуратури Роман Гук – один із найкращих знавців законодавства. Він здав тест на максимальні 100 балів за 12 хвилин
30 листопада відбулася пресконференція керівника Тернопільської обласної прокуратури Андрія Миколайчука. На ній прокурор розповів про реформу органів прокуратури, повідомив про хід розслідування резонансних справ.
Розпочав розмову з журналістами прокурор з того, що дав оцінку реформі, яка спрямована на докорінну зміну стандартів діяльності органів прокуратури.
– Якщо говорити про досягнення, то зараз прокуратура знаходиться у стадії реформування. У Тернопільській області 10% прокурорів атестацію не пройшли. Якщо порівнювати цей показник по Україні, то він нижчий середнього. Наразі пройшли 2 етапи тестування на знання законодавства і тестування на загальні здібності. Прокурор Теребовлянської місцевої прокуратури Гук Роман – один із кращих знавців законодавства. Він здав тест на максимальні 100 балів за 12 хвилин. Два роки тому закінчив Академію прокуратури, має хист і бажання до роботи. На відміну від деяких регіонів, у нас не бояться і спокійно йдуть на ці тести. На перше тестування не поїхали вісім осіб, з яких семеро перебувають у декретній відпустці та один – прокурор, який проходить військову службу в зоні ОСС й увільнений від виконання обов’язків прокурора. Ці причини неявки виключно поважні. На другий етап не поїхали троє працівників, які на той час мали позитивний тест на COVID-19. Для них заплановано додаткове тестування. Маю надію, що етап співбесід наші працівники також пройдуть достойно, – повідомив Андрій Миколайчук.