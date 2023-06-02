На Тернопільщині п’яний молодик намагався всунути патрульним євро
22-річного водія – жителя Чортківського району співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 міста Бучач зупинили в селі Доброполе за порушення правил дорожнього руху.
Спілкуючись, поліцейські помітили, що водій нетверезий. Чоловік, аби залагодити питання, запропонував патрульним 150 євро. Слідчо-оперативна група задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортом у стані сп‘яніння щодо жителя Чортківщини теж складено.